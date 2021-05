05/12

Reihe "Arena fürs Klima": Wasserstoff - Utopie oder Hype?

Die Podiumsdiskussion mit Dr. Doris Wittneben (Bereichsleiterin „Zukunftsfelder und Innovation“ bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH), Prof. Holger Hanselka (Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT) und Prof. Andreas Löschel (Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“) beleuchtet die Bedeutung des Wasserstoffs in der Energiewende. Wo stehen wir wirklich in der Energiewende? Welche Rolle kann oder muss Wasserstoff in einem Energiesystem der Zukunft spielen, das im Wesentlichen auf Wind- und Solarenergie basiert? Wie weit ist die Einsatzfähigkeit von Wasserstoff in der Praxis? Was passiert in der Metropolregion Rhein-Neckar, die bereits seit 2019 eine von wenigen Wasserstoff-Modellregionen in Deutschland ist? Mit diesen und weiteren Fragen zu den technischen, ökonomischen und praktischen Aspekten des facettenreichen Themas Wasserstoff beschäftigen sich ab 19 Uhr drei namhafte Experten einer Podiumsdiskussion per Livestream aus der KLIMA ARENA in Sinsheim. Während des Livestreams kann das Publikum über einen Chat Fragen an die Experten stellen. Dr. Doris Wittneben ist Bereichsleiterin „Zukunftsfelder und Innovation“ bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Sie wird über die Aktivitäten in der Metropolregion als Wasserstoff-Modellregion berichten und ihre Erfahrungen bei dem Aufbau einer gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette in der Region einbringen. Professor Holger Hanselka ist Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und Mitglied des Hightech-Forums, dem zentralen Beratungsgremium der Bundesregierung zur Umsetzung der Hightech-Strategie 2025. In die Diskussion bringt er die Erkenntnisse jahrzehntelanger Forschungen des KIT zum Thema Energie mit ein und insbesondere die Erfahrungen aus dem Reallabor EnergyLab 2.0, das auf dem Campus des KIT betrieben wird. Professor Andreas Löschel ist Direktor des Centrums für angewandte Wirtschaftsforschung Münster und als Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie der Zukunft“ der Bundesregierung bestens mit dem Stand der Energiewende vertraut. Er wird die ökonomischen Aspekte einer Wasserstoffindustrie und die Rolle einer europäischen Wasserstoffstrategie beleuchten. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Dr. Bernd Welz. Er ist Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, der Trägerorganisation der KLIMA ARENA. Foto: Anusorn Nakdee