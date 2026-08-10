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Science Camp Unsere Erde

Unser Planet steckt voller spannender Geheimnisse - und genau die wollen wir gemeinsam im Science Camp entdecken! Im Mittelpunkt stehen dabei drei Elemente, die unser Leben auf der Erde möglich machen: Boden,Gesteine und Wasser. Was ist eigentlich Boden und warum ist er so wichtig für Pflanzen, Tiere und uns Menschen? Welche Geschichten verbergen sich in Steinen und wie können sie uns etwas über die Vergangenheit der Erde erzählen? Und welche Rolle spielt Wasser für alles Leben - und wie bewegt es sich durch unsere Umwelt? Mit spannenden Experimenten, Forschungsaufträgen und vielen eigenen Entdeckungen gehst du diesen Fragen auf den Grund. Du wirst selbst ausprobieren, beobachten und herausfinden, wie die natürlichen Prozesse im "System Erde" funktionieren. Freu dich auf ein abwechslungsreiches Camp in dem du eine Woche lang von 9 bis 16 Uhr die Chance zu forschen, staunen, begreifen - und jede Menge Spaß zu haben! Das erwartet dich: Spannende Experimente Outdoor-Aktionen (wie z.B. Goldwaschen) Austausch mit anderen neugierigen Köpfen und Vieles mehr Melde dich an und werde Teil einer unvergesslichen Entdeckungsreise rund um unseren einzigartigen Planeten! Alle Infos auf einen Blick: Wann? 10.-14.08.2026 Wo? KIT Für wen? Für Jugendliche der Klassenstufen 5-7 ( ca. 10 - 14 Jahre) Kostenanteil: 150 € Falls die Kosten ein Hindernis für dich sind, gibt es die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Melde dich gerne einfach bei uns - gemeinsam finden wir bestimmt eine Lösung! Vorkenntnisse? Nicht nötig - einfach mitmachen! Bei allen Fragen rund um das Camp darfst du dich gerne an Herrn Gauss info@zml.kit.edu wenden.