KIT News
Ehrenbürgerin des KIT verstarb am 24. Juli 2026 im Alter von 101 JahrenLearn more
A team at KIT has developed a solution that significantly improves novel biosensors for medical use and enables faster diagnosis of infectious diseasesLearn more
Innovative battery opens up new possibilities for research into Future Energy Systems—high availability of raw materials and safetyLearn more
EUR 71 million for National Research Data Infrastructure: KIT is participating in five consortia spanning environmental science, materials science, and fundamental physics.Learn more
Democracy, internationality, and diversity are among the guiding principles at KIT.Learn more
The latest issue of lookKIT explores how we can stay healthy in the future.Learn more
40°C, no shade. How can we protect our urban trees? Find out in the "Nachgefragt" podcast.Learn more
About 100 bachelor’s and master’s programs at KIT.Learn more
As a University of Excellence, KIT strengthens excellent research, maintains intensive dialog with society, and offers reliable career paths.
Firmly rooted in social responsibility, KIT contributes to the shaping of a sustainable and resilient future.
Events
EFFEKTE-Reihe im August: Zwischen Fakten, Vertrauen und gelingendem LernenAugust 11, 2026TRIANGEL Transfer | Kultur | Raum am Kronenplatz Karlsruhe
Dr. Tobias Maier vom @Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik)
zeigt, warum gute Wissenschaftskommunikation im Umgang mit
pseudowissenschaftlichen „alternativen“ Krebstherapien im Netz entscheidend ist und
wie Forschende klar und wirksam informieren können. Frank Stockmann vom
@Karlsruher Institut für Technologie (KIT) widmet sich der Frage, ob sich KI als
Psychotherapeutin eignet. Dr. Nicole Bachor-Pfeff und Christoph Schneider von der
@Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) greifen die Resonanztheorie des
Soziologen Hartmut Rosa auf und fragen, was sie für Schule und Unterricht bedeutet:
Gelingt Bildung besser, wenn Beziehungen, gegenseitiges Antworten und echte
Begegnung im Mittelpunkt stehen? Gemeinsam eröffnen die Vorträge Denkanstöße für
eine Gesellschaft, in der Wissen wirkt und Lernen verbindet.
Zur Wissenschaftsreihe EFFEKTE:
Fragen aufwerfen, vor allem aber die Antworten geben – das liefert die EFFEKTE-Reihe.
Jeden Monat – immer an einem Dienstag.
Von Mai 2026 bis zum Wissenschaftsfestival EFFEKTE im Juni 2027 gibt es Wissenschaft
zum Anfassen – anschaulich, verständlich und absolut aktuell.
Immer am „Wissenschaftsdienstag“ präsentieren sich die Vertreterinnen und Vertreter
der Karlsruher Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Sie geben Einblicke in ihre
Arbeit – in einem Mix aus Impulsvorträgen, Diskussion, interaktiven Formaten,
Exponaten und Workshops. Titel der Wissenschaftsreihe ist „Zukunft gestalten:
Gesundheit für die Gesellschaft von morgen“.
Organisiert und durchgeführt wird die Vortragsreihe vom Wissenschaftsbüro Karlsruhe
der Wirtschaftsförderung der Stadt Karlsruhe.
Los geht es immer um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.